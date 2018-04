Bando per le eccellenze: una scuola sannita tra i premiati Il bando di Facile.it vede sul podio una scuola beneventana

Sono due gli istituti campani che hanno trionfato alla seconda edizione del bando di concorso Facile.it per la scuola, nato per premiare le eccellenze nella scuola primaria pubblica italiana.

L’Istituto Comprensivo 2 Panzini di Castellammare di Stabia ha conquistato il primo posto con il progetto “Chi ha ucciso il fiume Sarno?”; grazie ai fondi vinti (una donazione da 5.000 euro e 10 postazioni PC complete), la scuola potrà allestire un vero e proprio laboratorio scientifico, dove i ragazzi, insieme agli esperti della Lega Navale e di Legambiente, potranno indagare sul disastro che ha coinvolto il fiume analizzando alcuni campioni raccolti dalla foce del corso d’acqua.

Terzo posto, invece, per l’I.C. di Ponte, comune in provincia di Benevento, che ha partecipato al bando con un progetto incentrato sui temi della legalità, dell’intercultura, dell’educazione civica e ambientale, argomenti che verranno trattati dagli alunni attraverso la drammatizzazione di fiabe e racconti storici.

In occasione delle premiazioni, Facile.it ha annunciato la terza edizione del bando di concorso Facile.it per la scuola (a.s 2018-2019), ancora una volta aperto a tutti gli istituti primari pubblici d’Italia.

