Rifiuti a Sassinoro, domani audizione in Regione Accolta la richiesta del Consigliere regionale Mortaruolo per discutere dell'annosa vicenda

“Ho presentato giovedì 16 aprile una richiesta di audizione al presidente della Commissione Ambiente della Regione Campania in merito alla realizzazione nel Comune di Sassinoro di un impianto di messa in riserva, trattamento e recupero di rifiuti per la produzione di compostaggio.

Oggi, in risposta alla mia istanza e in considerazione delle ricadute che questa scelta determinerà sul territorio, il presidente Gennaro Oliviero mi ha confermato la volontà di approfondire la vicenda nel corso di un'audizione che dovrebbe tenersi nella giornata di martedì 24 aprile”. Così il consigliere regionale Mino Mortaruolo che annuncia la convocazione per domani in tarda mattinata della Commissione che dovrà affrontare la delicata vicenda della costruzione di un impianto provato per lo smaltimento dei rifiuti a Sassinoro.

“Ho immediatamente comunicato al sindaco di Sassinoro, Pasqualino Cusano l'imminente convocazione nella sede del Consiglio regionale della Campania”, conclude Mortaruolo.

Si accende così una speranza per i residenti della Valle del Tammaro che con la costituzione di due comitati, entrambi nati a Sassinoro da settimane si oppongono alla realizzazione del mega impianto.

Domani mattina, intanto, è stata fissata un'altra manifestazione di protesta da parte dell'associazione Santa Lucia che, con una nota al margine dell'assemblea popolare di ieri, ha organizzato una protesta che prevede il blocco della superstrada all'altezza dell'uscita di Sassinoro. Tra i firmatari, per l'adesione al blocco, c'è il parroco di Sassinoro don Gennaro Di Bonito e il parroco di Paupisi don Raffaele Pettenuzzo, insieme a uomini e donne, oltre che di Sassinoro, di Morcone, di Pontelandolfo e altri paesi del circondario”. L'appuntamento, salvo diverse notizie che potrebbero arrivare in serata, è fissato per le 7 di martedì 24 nei pressi dello svincolo per Sassinoro, lungo la Statale 87.