Rifiuti Sassinoro, annullato blocco della Statale: ecco perchè Il parroco: "Ordine dell'Arcivescovo ed il tono non mette repliche". L'ira di don Gennaro...

E’ scoraggiato ed amareggiato don Gennaro Di Bonito, parroco di Sassinoro, dopo l’invito delle istituzioni, civili, militari ed in particolare quella religiosa a non effettuare il blocco della circolazione stradale lungo la Statale 87 Benevento – Campobasso per dire ‘no’ alla costruizione di un impianto per la lavorazione dei rifiuti nell’area industriale di Sassinoro. Una vicenda che già nelle scorse settimane aveva animato le proteste dei cittadini e di altri comitati.

“Una scoraggiante lettera” titola don Gennaro che scrive una lunga missiva per spiegare ai fedeli il perché dell’annullamento del presidio di domani mattina.

Don Gennaro non usa mezzi termini per spiegare le motivazioni della ‘marcia indietro’ imposta.

“Il posto di blocco che volevamo fare lungo la super strada Benevento/Campobasso dista poche centinaia di metri da dove si farà a Sassinoro la discarica con 62 tonnellate al giorno scaricate – spiega - a ridosso del fiume Tammaro, che alcuni chilometri più giù attraversa la città di Benevento. L’ordine dell’Arcivescovo, Mons. Felice Accrocca, è uno solo – scrive don Gennaro-: «Non devi fare il blocco». Il tono non ammette repliche. Prima di lui – racconta il parroco - si sono alternati nella giornata il maresciallo di Morcone e il Vice-Questore di Benevento”.

Di qui la decisione dell’associazione Santa Lucia di annullare l’evento di protesta.

Ma don Gennaro annuncia anche scenari ben più inquietanti in merito alla vicenda dei rifiuti: “La camorra – scrive - considera il Sannio, specie in tutta la provincia di Benevento, irrinunciabili piazze del riciclaggio di tonnellate di rifiuti più o meno tossici, dopo quanto abbiamo visto nella terra del fuoco, e non gradisce alcuna interferenza. A Sassinoro dove c’è la struttura che riceverà centinaia e centinaia di rifiuti, nessuno se la sente di aggiungere altro, se non fare manifestazioni più o meno folkloristiche che servano a ben poco. Non se la sentono, se non pochi, di comparire con nome e cognome sulla fedina penale. Comprensibile, visto il clima di autentica omertà che regna sul luogo e che regna a Benevento”.

Secondo il parroco di Sassinoro, infatti, “tra Prefettura e Regione Campania, che non informano come stanno realmente le cose per i prossimi mesi in termini di inquinamento delle terre, delle acque e dei boschi. La conferma che è tutto assolutamente vero è data dal fatto che fra poco nella zona industriale inizierà lo stravolgimento dell’ambiente per cui Sassinoro, e non solo, non sarà più lo stesso, ma non sarà più lo stesso nemmeno per la salute degli abitanti che abitano da Sassinoro-Morcone sino a Benevento. Anche perché «c’è da considerare (…) l’inquinamento prodotto dai rifiuti (…) pericolosi (…). Milioni di tonnellate di rifiuti (…), molti dei quali non biodegradabili: rifiuti domestici e commerciali, detriti di demolizioni, rifiuti clinici, elettronici o industriali, rifiuti altamente tossici e radioattivi. (…). Tanto i rifiuti industriali quanto i prodotti chimici utilizzati nelle città e nei campi, possono produrre un effetto di bio-accumulazione negli organismi degli abitanti delle zone (…), che si verifica anche quando il livello di presenza di un elemento tossico in un luogo è basso. (…) Si prendono misure (…) quando ci si saranno prodotti effetti irreversibili per la salute delle persone». (Papa Francesco, Laudato si’, n. 21)”, conclude il parroco di Sassinoro, don Gennaro Di Bonito.