Problema cinghiali, il Comune di Torrecuso ricorre ai selettori La Regione Campania ha autorizzato l'attività dal 5 giugno al 31 luglio 2026: sei esperti in campo

La Regione Campania ha autorizzato sei persone del comune di Torrecuso ad effettuare la caccia di selezione al cinghiale per cercare di contenere l'elevato numero di ungulati che stanziano sul territorio del comune sannita. La richiesta era arrivata dal sindaco Angelino Iannella dopo che il Comune aveva verificato la pericolosità degli ungulati data dall'elevato numero sul territorio e dopo i danni provocati sia all'agricoltura che agli automobilisti come purtroppo accade nell'intera provincia sannita.

Di qui la decisione della Regione di emanare il decreto per i Selettori/Bioregolatori, ovvero cacciatori capaci di selezionare i capi da abbattere nel periodo che va dal 5 giugno al 31 luglio 2026 nelle zone ACB 16.

Ungulati che saranno poi analizzati dai veterinari competenti dell'Asl e poi destinati ai selettori per compensare le spese sostenute per l’intervento.