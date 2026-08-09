Scognamillo: "Prova di carattere. I gol subìti? Tutto sotto controllo" Le parole del centrale difensivo del Benevento dopo la vittoria conquistata contro il Ravenna

Ecco le parole di Scognamillo al termine del match vinto dal Benevento col Ravenna che gli ha permesso di passare il turno in Coppa Italia: "È stata una prova di carattere, faccio i complimenti alla squadra. Abbiamo subito un po' troppi gol, però sono state disattenzioni, errori che sicuramente sono dettati dal momento e da un po' di gambe pesanti. È tutto sotto controllo. Romano? Non so molto. L'ho visto solo con la caviglia un po' gonfia, però non so altro. Adesso c'è la Fiorentina. La affronteremo come tutte le partite, facendo il nostro gioco e giocandoci la partita. Sicuramente affrontiamo una grandissima squadra, saremo concentrati e daremo il massimo per cercare di vincere".