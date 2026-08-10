Mercato, colpaccio del Benevento: arriva David Okereke L'attaccante nigeriano, classe 97, era svincolato: domattina sarà in città per le visite mediche

Colpaccio del Benevento che si assicura un autentico “crack” nel campionato di serie B, il nigeriamo David Okereke, attaccante, ma all'occorrenza anche esterno d'attacco , classe 97. Bravo tecnicamente, velocissimo in progressione, abile nel contropiede e nel pressing.

Arrivò in Italia per la prima volta nel 2015 nei dilettanti della Lavagnese, ma da allora ne ha fatta di strada. Con lo Spezia in B, poi sbarca in Belgio al Bruge per 8 milioni. E in due anni la vita calcistica di Okereke cambia. Perchè passa dalla B a giocare 13 partite in Champions League. 15 reti in 75 partite nel Bruges poco più di 20 anni. Poi torna in Italia, a Venezia, a Cremona, a Torino e di nuovo fuori Italia, in Turchia al Gazientep.

Ora sbarca da svincolato a Benevento, ancora in serie B.

Domani mattina è atteso lo scalo a Napoli, poi di corsa a Benevento per le visite mediche. Davvero un bel colpo per una matricola. Padella e Carli ci stavano lavorando da tempo, con l'assenso del presidente Vigorito. Ora il nigeriano è pronto a vestire la maglia giallorossa.