Floro Flores soddisfatto a metà e punta la Fiorentina: "Ci dirà cosa siamo" Il commento dopo la vittoria con il Ravenna: "Troppi errori, ma positivo l'atteggiamento"

Dopo il successo conquistato contro il Ravenna, il tecnico giallorosso Floro Flores ha analizzato così l'incontro: "Abbiamo fatto tanti errori individuali, ma ci sta. Mi dispiace per Esposito, perché magari meritava di sbagliare, però sempre è un ragazzo che merita di giocare e di avere un'occasione, quindi è giusto così. Mi è piaciuto l'atteggiamento nel recuperare la partita, nella voglia che abbiamo messo in campo. Non mi sono piaciuti tanti errori in fase di impostazione, perché comunque la nostra qualità, a tratti, sembrava quella di una squadra che non giocasse insieme da un anno. Però ci sta: faceva caldo, ma non ci sono scuse. Ci portiamo a casa un risultato che comunque è stato positivo, perché c'è stata una grande reazione, una grande prova di carattere".

L'infortunio di Romano

Si teme un infortunio serio per Romano: "Non sono belle sensazioni. Mi dispiace tanto perché è un ragazzo che amo molto, che è cresciuto tanto. Oggi ha fatto gol, l'ho visto esultare e poi è uscito così: mi ha fatto male al cuore, perché poi ti affezioni ai giocatori e non vuoi mai che possa succedere una cosa del genere. Mi auguro che magari sia stato solo uno spavento e niente di più".

Floro Flores punta la Fiorentina

E venerdì il Benevento se la vedrà con la Fiorentina: "Sarà una bella partita contro una grande squadra, una squadra forte, una squadra di qualità. Non ci possiamo permettere gli errori di stasera, perché sennò non te ne fanno tre, ma te ne fanno di più, di gol. Sappiamo che andiamo ad affrontare una partita di qualità immensa. Ci dirà magari anche che cosa siamo, perché alla fine, piuttosto che fare amichevoli, è meglio giocare questo tipo di partite: ti mette più benzina, ci sono stimoli, c'è tensione e quindi prepari la gamba per il campionato".