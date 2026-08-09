Benevento, Salvemini: "Una rimonta da squadra forte. Ora la Fiorentina" L'attaccante giallorosso, autore di due gol col Ravenna: "Ci tenevamo al passaggio del turno"

Autore di due reti, Ciccio Salvemini ha cominciato con il piede giusto la stagione: "Ci tenevo a fare bene e a segnare a livello personale, poi è chiaro che volevo che ci qualificassimo. Loro mi sono piaciuti, sono una buona squadra. Noi veniamo da carichi di lavoro importanti, ma anche loro, quindi questo non è un alibi. Alla fine mi è piaciuto tanto il fatto che siamo andati sotto 2-0, nel primo tempo abbiamo fatto 2-2, poi siamo andati sotto di nuovo e siamo riusciti a ribaltarla. Sono cose che fanno solo le squadre forti, le squadre che sanno quello che vogliono. Verdi? Non devo presentarlo io: ha giocato in Serie A per tanti anni, in squadre importanti. Ha delle qualità che forse non ha nessuno in Serie B. Può giovare per me, ma può giovare soprattutto per la squadra, perché ha tanta qualità e legge bene il gioco. È un ragazzo serio e disponibile. Senza nulla togliere a Talia che oggi ha giocato bene, si è sacrificato molto".

"Sono emozionato per l'esordio in Serie B"

Si avvicina l'esordio in Serie B per la punta giallorossa: "Sicuramente sono emozionato, perché per me è la prima volta, quando uno inizia a giocare a calcio, sogna di giocare ovunque. Poi, per tanti motivi, ci riesce o non ci riesce e magari queste opportunità arrivano quando meno te l'aspetti. Magari tre o quattro anni fa non avrei mai pensato a una cosa del genere, invece sono qua. Devo ringraziare la squadra, la società e il presidente, quindi sono veramente onorato. Sicuramente sono emozionato, però ce la metterò tutta".

"Vogliamo fare bene con la Fiorentina"

Venerdì c'è la Fiorentina: "È un'emozione straordinaria. Anche giocare in Serie B è qualcosa di importante, ma poi farlo nello stadio della Fiorentina penso sia, per tutti, un'emozione indescrivibile. Ne abbiamo parlato tanto durante la settimana, perché ci tenevamo tantissimo. Siamo riusciti a conquistare questa opportunità e andremo là a giocarcela, consapevoli che affrontiamo una squadra forte, però con la voglia di fare la nostra partita".