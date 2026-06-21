Ciro Giustiniani in piazza aprirà la 13° edizione del "Telesia for Peoples" Il prossimo 10 luglio nelle terme di Telese Terme

L’artista partenopeo Ciro Giustiniani si esibirà sul palco delle Terme di Telese il prossimo 10 luglio (ore 21,30) ed aprirà la tredicesima edizione del Telesia for Peoples.

Giustiniani è un cabarettista di forte presenza scenica che nei suoi numeri utilizza la tradizione napoletana e la quotidianità nazionale per mettere alla berlina le distorsioni della società moderna.

Il re dell'improvvisazione a Made in Sud, infatti, è uno a cui piace cambiare e sperimentare e così sul palco del noto programma comico di Raidue ha intervallato, nel tempo, diverse parodie. Tra i più apprezzati e amati ricordiamo: San Gennaro, l'operaio di Pomigliano fino ad arrivare a Don Ciro del Boss delle Cerimonie in cui ha caricato molto non solo sull'abbigliamento del boss ma anche sul modo di parlare e di gesticolare.

Il “Telesia for Peoples” gode del Patrocinio della Regione Campania, della Provincia di Benevento, del Comune di Telese Terme, della Pro Loco Telesia, dell’Ance Benevento e di Coldiretti Benevento. L’ingresso agli spettacoli è gratuito fino ad esaurimento posti.