Musica, cultura e sviluppo: il Conservatorio Sala guarda al fururo Settimana ricca di successi per l'istituzione di alta formazione musicale

Si è conclusa con grande partecipazione e straordinario successo la Festa Europea della Musica 2026, ultimo atto di una settimana che ha visto il Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” di Benevento protagonista di alcuni tra i più significativi eventi della propria storia recente.

Dal 18 al 21 giugno, la comunità accademica del Conservatorio ha vissuto giorni intensi, caratterizzati da musica, ricerca, internazionalizzazione, innovazione e valorizzazione del patrimonio culturale, confermando il ruolo dell’Istituzione quale punto di riferimento dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica italiana.

Le celebrazioni hanno preso avvio il 18 giugno con il convegno conclusivo del progetto PNRR di internazionalizzazione “Voices of Heritage”, culminato in venticinque mesi di attività scientifiche, artistiche e di cooperazione internazionale che hanno portato il Conservatorio di Benevento ad esibirsi e rappresentare il territorio in prestigiose sedi europee e internazionali.

Il 19 giugno, alla presenza della Ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, è stato inaugurato l’Housing Universitario “Il Molino”, una struttura destinata a rappresentare un modello innovativo per il sistema AFAM nazionale. Con i suoi oltre duecento posti letto a regime, gli spazi per lo studio, la socializzazione e i servizi dedicati agli studenti, “Il Molino” costituisce un investimento strategico per il diritto allo studio, l’internazionalizzazione e l’attrattività del territorio.

Le iniziative sono poi proseguite il 20 e 21 giugno con la Festa Europea della Musica, che ha visto protagonisti tutti i Dipartimenti del Conservatorio. Centinaia di studenti si sono esibiti in concerti, performance, ensemble orchestrali, gruppi cameristici e progetti multidisciplinari, offrendo alla città un articolato panorama delle attività formative e artistiche sviluppate durante l’anno accademico.

La qualità delle esecuzioni ha evidenziato il livello di preparazione raggiunto dagli allievi, frutto di un percorso formativo rigoroso e della costante dedizione del corpo docente, impegnato quotidianamente nell’accompagnare i giovani musicisti verso il raggiungimento di elevati standard artistici e professionali.

Un risultato reso possibile anche dal prezioso contributo del personale tecnico-amministrativo e degli operatori, che hanno assicurato con professionalità e spirito di servizio il supporto organizzativo e logistico necessario alla realizzazione di un programma tanto complesso quanto ambizioso.

«Questi giorni rappresentano la sintesi più autentica della missione del Conservatorio – dichiara il Direttore, M° Giuseppe Ilario –. Abbiamo mostrato come un’Istituzione AFAM possa essere contemporaneamente luogo di alta formazione, ricerca, produzione artistica, internazionalizzazione e sviluppo del territorio. I nostri studenti hanno dimostrato una preparazione musicale di assoluto valore, frutto di talento, sacrificio e studio quotidiano. A loro, ai docenti che li guidano con passione e competenza e a tutto il personale va il mio più sincero ringraziamento. Il successo di queste giornate conferma che il Conservatorio “Nicola Sala” è oggi una realtà dinamica, moderna e sempre più proiettata verso le sfide del futuro.»

Sulla stessa linea il Presidente del Conservatorio, dott. Nazzareno Orlando: «L’inaugurazione dell’Housing “Il Molino” e la straordinaria partecipazione registrata durante tutte le manifestazioni testimoniano la solidità del percorso di crescita intrapreso dall’Istituzione. Il Conservatorio di Benevento sta dimostrando come investimenti, programmazione strategica e qualità dell’offerta formativa possano generare risultati concreti per gli studenti e per l’intero territorio. Rivolgo un sentito ringraziamento a tutta la comunità accademica che, con impegno e senso di appartenenza, ha contribuito al raggiungimento di questo importante traguardo.»

Si chiude così una settimana destinata a rimanere nella memoria della comunità del Conservatorio “Nicola Sala”: una celebrazione della musica, della cultura e della formazione che ha saputo unire studenti, docenti, personale e cittadini in un unico grande progetto di crescita collettiva.

Un percorso che guarda già ai prossimi appuntamenti istituzionali e artistici, nella consapevolezza che la musica, quando sostenuta dalla qualità della formazione e dalla forza delle idee, rappresenta uno straordinario strumento di sviluppo umano, sociale e culturale.