E' ufficiale: l'Udinese cede Nunziante in prestito all'Arezzo Il ragazzo cresciuto nella canterà giallorossa sarà avversario dei giallorossi nel prossimo torneo

Ora è ufficiale. Nella prossima stagione Alessandro Nunziante, ex enfant prodige del Benevento, classe 2007, difenderà la porta dell'Arezzo. Ecco il Comunicato ufficiale della società amaranto: “La S.S. Arezzo comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo dall’Udinese, il diritto alle prestazioni sportive di Alessandro Nunziante, che ha firmato un contratto con il Club amaranto fino al 30 giugno 2027. Portiere classe 2007, Nunzianteincarna il profilo del portiere moderno: struttura fisica importante, ottima esplosività e notevole abilità nel gioco con i piedi. Nato a Foggiail 14 marzo 2007, è cresciuto nel settore giovanile del Benevento, con cui ha esordito in Coppa ItaliadiSerie Ca soli 16 anni".

Insomma i giallorossi avranno un altro ex a cui dedicare l'attenzione nella prossima stagione di serie B. Il ragazzo cresciuto nella cantera giallorossa potrà vivere una stagione importante nella squadra di un altro ex giallorosso, Christian Bucchi.