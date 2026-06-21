Questa sera all'Arco del Sacramento "Giordano Bruno alla luce delle Stelle" Cooperativa sociale Bios Sannitica. In apertura ricordo del dirigente comunale Alessandro Verdicchi

Questa sera alle 21 presso l'Arco del Sacramento sarà ricordato il dirigente del Comune di Benevento Alessandro Verdicchio all'apertura dello spettacolo di Giordano Bruno della Compagnia Controtempo Theatre, rappresenta la libertà di pensiero assoluta: il diritto di essere sé stessi, di esprimersi, di non essere limitati da pregiudizi, dogmi o imposizioni.

Lo spettacolo stesso insiste sull’idea di una mente che rompe i confini e chiede di essere ascoltata, anche quando è “diversa” o scomoda.

La cooperativa sociale Bios Sannitica di Concetta Morante lavora con bambini e persone con disabilità, interpreta la libertà in una dimensione concreta: libertà come inclusione; libertà come accesso alle stesse opportunità; libertà come riconoscimento della dignità e del valore di ogni persona; libertà come possibilità di esprimersi anche quando si hanno limiti o fragilità.

Lo spettacolo su Giordano Bruno messo in scena dalla Compagnia Controtempo Theatre non è una narrazione “tradizionale” della sua vita, ma un percorso teatrale simbolico e riflessivo. La struttura dello spettacolo non è lineare, non segue un ordine cronologico, ma alterna momenti della vita di Bruno a riflessioni filosofiche.