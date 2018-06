Turismo, protocollo tra Fragneto Monforte e direttore Felicori Il numero uno della Reggia per promuovere lo storico Raduno Internazionale delle Mongolfiere

Martedì 12 giugno, il sindaco di Fragneto Monforte, Raffaele Caputo, e il Direttore della Reggia di Caserta, Mauro Felicori, hanno sottoscritto un protocollo d’intesa al fine di promuovere lo sviluppo territoriale e lo storico Raduno Internazionale delle Mongolfiere che, come ogni anno, si terrà il prossimo ottobre a Fragneto. “Nel nostro piccolo, cerchiamo di fare rete ed interagire con gli Enti e le Istituzioni per valorizzare le aree interne, così ricche di eventi ma poco conosciute. - dichiara il sindaco Caputo - Il Raduno di Mongolfiere è un evento internazionale che si terrà a Fragneto Monforte il 13 ed il 14 ottobre 2018 e il cui programma sarà presentato il 30 settembre proprio presso la Reggia di Caserta. Per l’occasione faremo un volo inaugurale con la rievocazione storica del primo volo in mongolfiera. È questo un esempio concreto e fattivo di rete promozionale. Ringrazio il Direttore Felicori per l’ottimo lavoro e per la positiva azione di messa in rete dei territori attraverso la Reggia di Caserta che, quotidianamente, svolge”.

Presente all’incontro anche l’Assessore di Fragneto Monforte, Massimo Di Tocco.

“La formalizzazione della collaborazione tra la Reggia di Caserta e il Comune di Fragneto Monforte, dopo l'esperimento dello scorso anno, rappresenta un importate passo in avanti - spiega Di Tocco - perché questo atto ci permetterà di mettere in campo altri progetti e raggiungere nuovi obiettivi. Alla sottoscrizione dell’accordo, era presente anche una delegazione di artisti lituani, che ha già rappresentato ai presenti e richiesto una collaborazione per nuove iniziatiative culturali ed artistiche tra le parti per poteziare le azioni di interazionalizzazione atte a far conoscere le bellezze ed i sapori campani e le emergenze dei paesi baltici. Fare sinegia e rete è il nostro scopo. Il Direttore Felicori ha dichiarato che parteciperà al Raduno di Mongolfiere. E noi lo aspettiamo. Ci vediamo ad ottobre!”