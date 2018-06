Domani al via la Giornata diocesana dei Giovani “Preghiera, riflessione e condivisione”: ecco il programma e le modalità per partecipare

“Non temere Maria, perchè hai trovato grazia presso Dio”. Questo il titolo della Giornata diocesana dei Giovani “Preghiera, riflessione e condivisione”, che si svolgerà a Montefalcone dal 15 al 17 giugno.

Ricco il programma della tre giorni della Pastorale organizzata dalla Diocesi di Ariano e Lacedonia di cui fa parte la comunità di Montefalcone.

Domani, venerdì 15 giugno alle ore 15,30 arrivo dei giovani partecipanti a Ginestra degli Schiavoni per l'accoglienza. Alle ore 16 inizio del pellegrinaggio verso il Santuario del Carmine di Montefalcone dove l'arrivo è previsto per le 19, mentre alle 21,30 in piazza Medaglia D'Oro si svolgerà la Festa per la presentazione delle parrocchie partecipanti.

Sabato 16, dalle ore 10 alle ore 15 visita guidata nei luoghi storici del paese. Alle ore 15 l'incontro, presso viale Mons. Donato Minelli e zone adiacenti al Santuario e l'inizio della Giornata diocesana dei Giovani. Parteciperà Padre Enzo Fortunato, direttore della Sala stampa del convento di Assisi. A seguire, alle 19 adorazione Eucaristica presieduta dal Vescovo Sergio Melillo. Alle 21,30 spettacolo musicale, mentre dalle ore 00,30, nel santuario del Carmine, la Veglia delle stelle con Adorazione eucaristica e confessioni per i giovani.

Domenica 17, alle 9 presso il santuario del Carmine – Lodi e festa delle Parrocchie mentre alle 10 ci sarà la Messa conclusiva celebrata dal Vescovo Melillo e la consegna dei lavori per il Sinodo dei Giovani.

Per partecipare alla Giornata diocesana dei Giovani è necessaria l'iscrizione. Il costo è di 30 euro. Per il programma dettagliato riservato ai partecipanti, le modalità e per eventuali adesioni i giovani di Montefalcone sono invitati a contattare don Annibale Di Stasio anche tramite WhatsApp al 3396485377.