Videosorveglianza, 19 Comuni firmano patto con Prefettura Patti per l'attuazione della sicurezza urbana

Questa mattina il prefetto di Benevento, Paola Galeone ha sottoscritto con altri 19 sindaci i “Patti per l'attuazione della sicurezza urbana” che costituiscono il presupposto indispensabile per poter accedere ai finanziamenti per la realizzazione di sistemi di videosorveglianza quale principale strumento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria.

All'incontro hanno perfezionato l’intesa i Comuni di Castelpoto, Castelvenere, Colle Sannita, Cusano Mutri, Foiano Valfortore, Limatola, Melizzano, Paduli, Pago Veiano, Paolisi, Paupisi, Pesco Sannita, Pontelandolfo, San Lorenzello, San Salvatore Telesino, Santa Croce del Sannio, Sant’Angelo a Cupolo e Sassinoro che si uniscono ai 28 Comuni che hanno già siglato l’accordo lo scorso 29 maggio.

Il Prefetto ha rammentato il termine del 30 giugno prossimo entro il quale i comuni sottoscrittori possono presentare tramite la Prefettura le domande di finanziamento, che saranno valutate nell’ambito di una graduatoria nazionale sulla base dei criteri di ripartizione delle risorse definiti con decreto del Ministro dell’Interno.