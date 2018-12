Tanti vip a Pietrelcina per la partita del cuore VIDEO Allo stadio comunale 4mila tifosi hanno applaudito la Nazionale Cantanti nel borgo di Padre Pio

Circa 4mila tifosi hanno applaudito la Nazionale Cantanti e la Rappresentativa amministratori sanniti che, oggi pomeriggio a Pietrelcina (Benevento), sono scesi in campo per la solidarietà, devolvendo l’intero incasso della partita per l'acquisto di uno scooter elettrico che consentirà alle persone con disabilità di accedere ai luoghi di Padre Pio.

Calcio di inizio con Ronn Moss, il famoso "Ridge Forrester" nella soap opera Beautiful - che ha sposato il progetto della Nazionale Cantanti e consegnato lo scooter elettrico alla comunità di Pietrelcina - e con l'inviato di Striscia la Notizia, Jimmi Ghione. Proprio Ronn Moss si trova in Italia per preparare il suo tour mondiale come cantante e presentare il format a Sanremo il 6 febbraio.

Per la cronaca, la Nazionale Cantanti, guidata dal presidente Paolo Belli, si è imposta con il risultato di 8-4. Un evento - organizzato da Nazionale Cantanti, USAcli e Comune di Pietrelcina - molto speciale per Rocco Hunt, che ha ricordato la devozione di suo padre per San Pio, Clementino (sua madre è originaria di Apice, in provincia di Benevento), Francesco Da Vinci e Lucariello, autore della colonna sonora della serie Gomorra, impegnati oggi in un vero e proprio derby campano.

“Pietrelcina è il luogo perfetto per un ritiro – ha spiegato Paolo Belli, presidente della Nazionale Cantanti – per fare gruppo e ritrovare la nostra spiritualità. In questo borgo ci sono forti vibrazioni che ci aiutano a capire chi siamo, dove andiamo e perché stiamo sbagliando, soprattutto per noi cantanti che spesso viviamo una vita distorta. Vi ringrazio per averci accolto e per averci trasmesso sentimenti così forti. Dal punto di vista sportivo domenica possiamo farcela, ma da quello umano abbiamo già vinto".

“A Pietrelcina arrivano tantissimi pellegrini e turisti con disabilità – ha detto Costantino Boffa, che ha invitato la Nazionale Cantanti – e dobbiamo impegnarci per rendere accessibili a tutti i luoghi di Padre Pio. Siamo in un borgo meraviglioso che rappresenta una eccellenza del Sannio e della Campania. L'obiettivo è riuscire ad organizzare un ritiro annuale della Nazionale Cantanti a Pietrelcina, in modo da sostenere progetti di solidarietà e dare vita ad un appuntamento fisso. Se riusciamo a raggiungere questi risultati, possiamo già dire di aver fatto un'ottima partita”.

"Ringraziamo la Nazionale Cantanti – ha affermato Domenico Masone, sindaco di Pietrelcina – per aver offerto alla nostra piccola comunità e ai più deboli un contributo così importante, non per carità ma per devozione e affetto sincero, e per aver portato il nostro paese su un palcoscenico così importante. Qui Padre Pio ha iniziato il suo percorso spirituale e lanciato il suo messaggio ai più poveri, che coincide ancora oggi con la vocazione del nostro territorio. Portateci nel cuore".