Camper delle Donne, una spilla per la Casa delle Donne L'iniziativa in valle Telesina e Caudina

Prosegue a pieno ritmo il viaggio del Camper delle Donne, promosso da iCare Cooperativa Sociale di Comunità in partenariato con il Centro Calabrese di Solidarietà e finanziato dalla Fondazione Con il Sud. Durante questo tour (questa settimana il Camper farà tappa: oggi lunedì 10 dicembre a Dugenta; martedì 11 dicembre, mercoledì 12 dicembre, giovedì 13 dicembre e venerdì 14 dicembre in 4 parrocchie di Sant’Agata de’ Goti, San Silvestro, San Pietro, San Tommaso e Laiano; sempre venerdì 14 dicembre a Nansignano; sabato 15 dicembre a Frasso Telesino, Melizzano e Solopaca), segno importante di ascolto, accoglienza e prevenzione, sarà anche possibile acquistare una spilla con la rosellina, realizzata in varie tonalità di colore, creata dal laboratorio di sartoria sociale e di riciclo creativo EcoLab, in un’ottica di collaborazione tra le donne per le donne. Un simbolo che vuole fortemente rappresentare lo "stare dalla parte delle donne" contro la violenza e dire insieme #maipiùsilenzio. Il ricavato ottenuto andrà al progetto della Casa delle Donne di Caritas, iCare e Fondazione “Villa Fiorita Ianieri – D’Ambrosio”, situata a Sant’Agata de’ Goti presso Villa Fiorita come luogo diocesano di accoglienza e di ospitalità, messo in piedi dalle donne per le donne.