Un albero di Natale e cena sociale per 'La voce delle donne' L'associazione di contrada Pantano

Prima cena sociale per l'associazione 'la voce delle donne' in vista del Natale. “Una serata all'insegna della spensieratezza, allegria durante la quale la presidente Rita Velardi e la vice Silvia Masotti hanno augurato un sereno Natale ai presenti ed ha anche anticipato una serie di iniziative che saranno organizzate dal Comitato. Nella stessa serata è stato anche illuminato l'abete di Natale – donato dal vivaio Ciampi - sistemato all'ingresso della contrada. Un simbolo di buon augurio per la contrada ed i suoi abitanti che da quel drammatico ottobre 2015 si sentono abbandonati e delusi da tutte le istituzioni.

Continaua l'impegno del comitato anche per l'ambiente ed il rispetto delle norme che regolano il conferimento dell'immondizia.