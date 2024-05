Week end ricco di eventi, Mastella: "Segno tangibile di una città viva" "Attività che tonificano il tessuto economico e smentiscono le Cassandre"

"La congerie di manifestazioni che ha vivacizzato, in città, questo week end di maggio è la testimonianza evidente di come la città sia sempre più attrattiva, frizzante e ricca di eventi", lo scrive in una nota il Sindaco di Benevento Clemente Mastella.

"'Benevento in fiore' ha riempito di colore e allegria la Villa comunale: un evento importante per l'economia florovivaistica e perfetto per le famiglie: invito a visitarlo ancora nel pomeriggio, le presenze sono state finora numerose.

Oggi poi abbiamo ricevuto la visita gradita di diverse centinaia di cosiddetti motociclisti-gentleman per il loro 'Distinguished Ride', un evento tra motori e moda che ha promosso le bellezze della città e ha visto partecipanti da tutt'Italia. Ieri con l'inaugurazione del Teatro che intitoleremo a De La Salle e i Giardini Maurizio Costanzo abbiamo restituito un gioiello alla città: fino al tardo pomeriggio tanti dalla città e dalla provincia lo hanno visitato in anteprima grazie all'evento speciale 'Teatro abitato'. Attività diverse e multiformi che tonificano il tessuto economico, sponsorizzano le tante attrazioni turistiche di Benevento, smentiscono le Cassandre e sono il segno tangibile di una città viva e in crescita", conclude Mastella.