Confindustria Benevento in visita al Kilometro Rosso di Bergamo Anna Pezza: "Uno dei luoghi pulsanti della manifattura italiana, anche grazie al Kilometro Rosso"

Una occasione di incontro e confronto per favorire il networking e conoscere l’ecosistema dell’innovazione Bergamo: questa la sintesi della due giorni che ha visto una delegazione di imprese sannite in visita presso Confindustria Bergamo.

“Confindustria Benevento”, ha dichiarato il Direttore Anna Pezza “ è costantemente orientata a migliorare i propri servizi e a creare partnership di valore da trasferire alle aziende. In questa logica la rete confindustria offre enormi opportunità. Bergamo è uno dei luoghi pulsanti della manifattura italiana che, anche grazie ad un luogo fisico simbolo di aggregazione come kilometro rosso, da anni ha sperimentato modelli vincenti di collaborazione tra imprese, sui temi dell’innovazione e del trasferimento tecnologico. Ringrazio il Direttore di Confindustria Bergamo Paolo Piantoni per averci introdotto in questa splendida realtà. Faremo in modo di mutuare alcuni modelli e che questa sinergia continui.”

Soddisfatta la vice presidente Clementina Donisi che ha dichiarato “La missione istituzionale della sezione manifattura presso kilometro rosso fa parte di un percorso di conoscenza e scambio di esperienze, mirato alla crescita delle nostre imprese. Si tratta di un obiettivo inserito nel programma del Presidente di sezione Davide De Pasquale, che invita gli imprenditori a vivere nuovi contesti produttivi per trarne stimoli finalizzati al miglioramento continuo e alla cultura d’impresa“.

Paolo Piantoni, Direttore Generale di Confindustria Bergamo :“La creazione di una rete virtuosa fra le Associazioni è fra i nostri primari obiettivi, nella convinzione che la messa in comune delle progettualità e delle esperienze vada a beneficio di tutto il Sistema Confindustria. In particolare, i temi dell’innovazione, del trasferimento tecnologico e della formazione del capitale umano sono centrali e al tempo stesso molto sfidanti. In questa ottica, nell’ambito della visita dei colleghi di Benevento, abbiamo avviato uno stimolante confronto, condividendo visioni e principi che ci hanno guidato nella realizzazione della nuova sede e nella strutturazione di un’organizzazione altamente flessibile, fortemente integrata con l’ecosistema territoriale dell’innovazione, che trova nel Consorzio Intellimech, nel Joiint Lab, nel laboratorio SMILE e nei percorsi ITS Academy gli elementi distintivi all’interno del parco Scientifico tecnologico del Kilometro Rosso”.