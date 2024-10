Beve e picchia la compagna: condannato. Lei esce dal Tribunale in lacrime Benevento. Rito abbreviato, 2 anni ad un 36enne

Quando è uscita dall'aula e, poi, dal Tribunale, è scoppiata in lacrime. Credeva di dover essere ascoltata, ma non è andata così. In quei lunghi minuti avrà ripensato ai bruttissimi momenti vissuti, alle condotte violente, andate avanti nel tempo e scatenate dall'alcol, di quell'uomo che era stato il suo compagno.

E' un 36enne di San Lorenzo Maggiore, difeso dall'avvocato Antonio Di Santo, che il gup Maria Di Carlo, esclusa la recidiva, ha condannato con rito abbreviato a 2 anni per maltrattamenti aggravati. Lui è in carcere, c'era entrato a marzo quando i carabinieri lo avevano arrestato perchè stava picchiando la malcapitata, che ne aveva chiesto l'intervento.

I militari avevano raggiunto l'abitazione, ma neanche la loro presenza aveva indotto ll 36enne a non continuare ad aggredire la donna. Oggi l'udienza, con il pm Maria Colucci che aveva proposto una condanna a 2 anni e 2 mesi.