Benevento, già ripresi gli allenamenti. Giovedì trasferimento a Roma Continua il tour de force. Nessun problema per Viscardi, solo crampi

Senza tregua. Allenamenti no stop per chi partecipa alla roulette dei play off. Il Benevento si è ritrovato già in mattinata all'Antistadio Imbriani. In questo momento si tratta ovviamente di gestire le forze, per cui chi ha giocato intensamente l'ottavo di finale con la Triestina ha svolto solo lavoro defaticante, seduta pressoché normale per gli altri. Se si esclude Pastina, che ha subito l'intervento al menisco, e Pinato che è squalificato, la squadra giallorossa non dovrebbe avere giocatori inutilizzabili. C'è tempo per rivedere persino terranova. Così come Viscardi è uscito sabato sera solo per crampi e non certo per infortunio.

PROGRAMMA. La società e lo staff tecnico hanno già definito la settimana di lavoro, che avrà come sempre l'intermezzo del viaggio non breve verso la Sardegna. La squadra torna in campo domani pomeriggio alle 16, 30. Siamo già all'allenamento decisivo per la scelta dei giocatori da mandare in campo, martedì si gioca di nuovo. Auteri ha ovviamente previsto anche una seduta di rifinitura per martedì mattina.

A SASSARI. Da mercoledì si prepara la trasferta a Sassari. Questa volta con minore fretta rispetto a quella di Trieste. Mercoledì la seduta è fissata come sempre all'Imbriani alle 10,45 del mattino. Giovedì 23 l'allenamento è per le 16,15 del pomeriggio. A fine seduta la squadra si metterà in viaggio per Roma, destinazione ancora una volta il Mancini Park Hotel. Pernottamento nella struttura della capitale e l'indomani mattina, venerdì 24, allenamento mattutino sul bel campo dell'Hotel. Alle 16,30 si decolla da Roma verso Alghero. Dalla cosiddetta “Riviera del corallo” la squadra raggiungerà in Bus Sassari, che dista una novantina di chilometri, e lì pernotterà. Sabato mattina è prevista ancora una seduta di rifinitura prima della partita che si disputerà di sera.