Carcere Benevento: situazione tranquilla. "Nessun ostaggio" Anche il direttore della casa circondariale ha ribadito che la situazione è tornata alla calma

È tornata alla normalità la situazione nel carcere di Benevento, dove in mattinata erano scoppiati disordini in seguito alla richiesta di un detenuto di essere sottoposto a visita medica che ha portato a scoppiare la rabbia anche di altri detenuti e i danneggiamenti di ambienti del carcere.

Anche il direttore Marcello ha spiegato che la situazione è tranquilla (precisando che non si può in alcun modo parlare di agenti in ostaggio) e che l' episodio ha visto due agenti feriti in seguito alla rottura di un vetro, che però non avrebbero riportato conseguenze gravi, e alcuni danneggiamenti nell' arra dove si è registrata la rivolta.