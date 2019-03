Apprensione a San Giorgio: 55enne scomparso da 10 giorni Il caso sollevato anche da "Chi l'ha visto?"

Momenti di apprensione a San Giorgio del Sannio dove non si hanno più notizie, da domenica 24 febbraio di un 55enne del posto, Ezio Bocchino. L'uomo abita con la madre e la sorella ed è uscito alle 20 del 24 febbraio per fare una passeggiata, ma non ha fatto mai ritorno a casa. Si era allontanato già il 22, passando la notte fuori, ma poi era rientrato il giorno dopo. Con sé, quando è uscito da casa, aveva il cellulare, che però risulta spento ma nessun documento e neanche soldi.

Al momento della scomparsa indossava un cappotto nero, dei jeans scur, degli stivali di tipo Camperos, marrone scuro a punta e un berretto nero.

Anche “Chi l'ha visto?”, la trasmissione di Rai Tre, ha diffuso la foto e la scheda dell'uomo.