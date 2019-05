In consiglio regionale le ceramiche del carcere minorile Ciambriello: "La ceramica insegna ai ragazzi a modellare e a ricostruire"

Si terrà domani, 14 maggio, alle 11 presso il Consiglio Regionale della Campania la presentazione dei manufatti e delle opere realizzate da dieci detenuti del carcere minorile di Airola in provincia di Benevento. Il progetto è stato promosso dal Garante Campano dei detenuti, Samuele Ciambriello e realizzato dall’Associazione di promozione sociale “Tarita”.

Alla conferenza stampa parteciperanno la Presidente del Consiglio Regionale Rosa D’Amelio, il Garante Campano dei detenuti Samuele Ciambriello, la Dirigente del centro Giustizia Minorile e Comunità della Campania Maria Gemmabella, la Direttrice del Carcere di Airola Marianna Adanti e la Presidente dell’Associazione “Tarita” Carmela Grimaldi.

"Eccezionalmente - viene evidenziato in una nota - saranno presenti alcuni giovani ristretti presso il carcere di Airola che hanno partecipato al progetto". Per il Garante Samuele Ciambriello: "La ceramica insegna ai ragazzi a modellare e a ricostruire. E' una chiave per ripartire. Queste iniziative - spiega Ciambriello - rappresentano una educazione alla speranza e una forza. Non è un lenitivo che addormenta il dolore e la solitudine - conclude il Garante - ma è un'attività che impegna il loro presente e li motiva a trasformare la loro vita".