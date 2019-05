Valentino: De Blasio per la Casa Bianca, orgoglio di S. Agata "Non ha mai smesso di ringraziare amici e parenti del nostro comune"

“Apprendere che Bill De Blasio, sindaco di New York, che ha fatto conoscere al mondo intero le sue origini e la città di Sant'Agata de' Goti, ha deciso di correre per la Casa Bianca, candidandosi alle presidenziali USA 2020, non può che riempirmi d’orgoglio".

Così il sindaco del centro caudino, Carmine Valentino che prosegue: "Il mayor italoamericano della più grande città degli Stati Uniti, eletto cinque anni fa e ora al suo secondo mandato, durante tutto questo tempo non ha mai smesso di menzionare e ringraziare amici e parenti del piccolo centro sannita, che ha dato i natali alla famiglia materna e a cui è fortemente legato.

Ricordo con piacere la sua ultima visita qui a Sant’Agata, nel 2014, durante la quale migliaia di persone hanno avuto modo di stringergli la mano, ascoltarlo, parlargli, fare un selfie. Anche io, in quell’occasione, ho avuto il privilegio di conferirgli la cittadinanza onoraria. De Blasio è un uomo semplice e concreto che in questi anni ha fatto veramente tanto per la sua New York con le sue politiche per la riduzione delle diseguaglianze e con tante altre coraggiose iniziative.

Se, quando è diventato per la prima volta sindaco della Grande Mela, un sentimento comune ha mosso la nostra città verso quella che è stata una spontanea festa popolare, non oso immaginare cosa accadrebbe se diventasse Presidente degli Stati Uniti d’America.

Lo auguro a lui, lo auguro agli americani e spero sinceramente che un orgoglioso e leale cuore santagatese possa presto varcare la soglia della Casa Bianca più importante del mondo”.