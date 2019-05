Ospedale S.Agata, Valentino: "Bene Dca: passo in avanti" Il sindaco all'indomani del tavolo tecnico con la struttura regionale: "Vigiliamo"

Il sindaco di Sant'Agata de'Goti, Carmine Valentino, è intervenuto all'indomani sull'ospedale Sant'Alfonso Maria de'Liguori :“Come preannunciato all’indomani della definizione del tavolo tecnico con la struttura regionale di supporto al Commissario, il DCA emanato è un documento sostanzialmente conforme alle prescrizioni normative e forniva, già, ogni elemento a supporto di una ratifica Ministeriale.

Come già detto in passato si è fatto un passo importante in avanti. Saremo comunque e sempre vigili al fine di verificare l’attuazione della programmazione e la implementazione della stessa con servizi sanitari necessari al vasto bacino di utenza di riferimento.

Un risultato importante, fondamentale per una chiara e definitiva risposta alle prospettive del P.O. "Sant’Alfonso Maria de’Liguori".