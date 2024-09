Revamping eolico, il presidente De Luca: impianti più compatibili con l'ambiente "Nel Sannio da 97 a 17 aerogeneratori più performanti, un risparmio di suolo agricolo straordinario"

Durante il suo consueto intervento del venerdì in diretta in onda anche su Otto Channel il presidente della Regione Vincenzo De Luca si è soffermato sul via libera della Giunta Regionale al revamping di un impianto eolico nel Sannio.

“Una notizia interessante per l'ambiente – ha esordito il presidente della Regione, Vincenzo De Luca – abbiamo approvato una misura che consentirà di ridurre il numero delle pale eoliche da 97 a 17. Le tecnologie conoscono una innovazione straordinaria. Gli impianti diventano più accettabili, più compatibili con l'ambiente e più potenti. Si passa da 58 megawatt a 103 megawatt con un risparmio di suolo agricolo straordinario” ha concluso il governatore della Campania.

Si tratta, dunque, di una svolta per il territorio perché favorisce non solo la sostenibilità energetica (leggi altro articolo), ma anche la tutela ambientale e la valorizzazione delle aree agricole. In pratica il progetto prevede la dismissione, ovvero lo smontaggio di 97 pale eoliche e la realizzazione di 17 aerogeneratori di nuova tecnologia, più performanti, che verranno installati nelle stesse aree o nelle loro immediate vicinanze.

Parere favorevole della Giunta Regionale attraverso la Direzione Generale Sviluppo Economico e Attività Produttive, U.O.D. Energia, Efficientamento e Risparmio Energetico, Green Economy e Bioeconomia.

Le aree liberate dagli aerogeneratori dismessi saranno inoltre ripristinate allo stato originale e restituite agli usi naturali, prevalentemente agricoli, a beneficio del territorio.