Rinnovabili, ok della Regione Campania: intervento innovativo nel Sannio Revamping di un impianto eolico: meno aerogeneratori ma si aumenta la produzione di energia pulita

Nuova svolta per la transizione energetica in Campania. La Giunta Regionale, attraverso la Direzione Generale Sviluppo Economico e Attività Produttive, U.O.D. Energia, Efficientamento e Risparmio Energetico, Green Economy e Bioeconomia, ha rilasciato l’Autorizzazione Unica per il revamping di un impianto eolico in provincia di Benevento. L’autorizzazione, ottenuta a seguito di una Conferenza dei Servizi della durata di 88 giorni, rappresenta un passo significativo verso l’adozione di energie rinnovabili e lo sviluppo sostenibile del territorio.

Via libera a un progetto all'avanguardia: ecco i vantaggi

Il progetto prevede la dismissione di 97 aerogeneratori attualmente esistenti e la realizzazione di 17 nuovi aerogeneratori, che verranno installati nelle stesse aree o nelle loro immediate vicinanze. Le aree liberate dagli aerogeneratori dismessi saranno ripristinate allo stato originale e restituite agli usi naturali, prevalentemente agricoli, a beneficio del territorio.

Sono significativi i vantaggi del nuovo impianto:

- Riduzione degli aerogeneratori: da 97 a 17, con un impatto visivo e ambientale notevolmente ridotto.

- Aumento della potenza: ciascun nuovo aerogeneratore avrà una potenza incrementata di 5,5 MW, portando la capacità complessiva dell’impianto da 58,20 MW a 103,70 MW (+45,50 MW).

- Incremento della produzione energetica: l’impianto rinnovato produrrà 192,21 GWh/anno in più rispetto all’attuale configurazione.

- Riduzione delle opere di connessione: diminuzione di 4.100 km di elettrodotti, a beneficio del paesaggio.

- Minore occupazione di suolo: una riduzione di 14.600 mq, con un miglior rapporto tra energia generata e superficie occupata (+211,65 GWh/anno per ettaro di suolo).

Questo intervento rappresenta una svolta per il territorio perché favorisce non solo la sostenibilità energetica, ma anche la tutela ambientale e la valorizzazione delle aree agricole. La Regione Campania conferma così il suo impegno verso un futuro più verde e innovativo.

Modello Sannio per lo sviluppo delle energie rinnovabili

Che dire? Il Sannio si conferma provincia green sempre all'avanguardia sul fronte delle rinnovabili. In una fase in cui si discute di come contrastare i cambiamenti climatici e ridurre lo sfruttamento delle fonti fossili il segnale che arriva dalla provincia di Benevento è particolarmente significativo. Possiamo parlare di modello Sannio: in questa provincia il presidente di Confindustria Benevento, Oreste Vigorito, è stato il pioniere dell'eolico. Oggi con questo provvedimento della Regione Campania si avvia un nuovo percorso che consente di tutelare l'ambiente con un numero minore di aerogeneratori ma sviluppando impianti che consentono di garantire una maggiore produzione di energia pulita.