Study's Day Ppe a Napoli, Rubano: "Vetrina importante per il capoluogo" Il parlamentare di Forza Italia: "Grazie a Tajani e Martusciello Campania al centro"

Rubano, con Study’s Day Napoli torna punto di riferimento eventi internazionali:

“Dal 24 al 27 settembre Napoli ospiterà, presso il Palazzo Reale gli Study’s Day del Partito Popolare Europeo, tre giornate di incontri e dibattiti sulla centralità del Mediterraneo. Un evento che vedrà la presenza di personalità politiche di diversi paesi, dal presidente del parlamento europeo, Roberta Metsola, al presidente del PPE Manfred Weber, di centoquaranta europarlamentari, tre capi di Stato, quattro ministri italiani, tra cui il nostro Segretario Nazionale, Antonio Tajani”.

Così in una nota Francesco Maria Rubano, deputato di Forza Italia e vicesegretario regionale della Campania. “L’evento – prosegue - sarà una vetrina importante per il capoluogo campano. Ringrazio Antonio Tajani, che è anche vicepresidente del PPE, e il nostro capogruppo in Europa, Fulvio Martusciello, per avere contribuito a riportare la Campania al centro dell’attenzione, rendendola nuovamente punto di riferimento per i grandi eventi di rilievo europeo e internazionale”, conclude.