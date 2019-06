Chiesa Annunziata, arriva finanziamento per restyling Lo ha annunciato la senatrice pentastellata Danila De Lucia

Danila De Lucia, senatrice del Movimento Cinque Stelle, ha annunciato il finanziamento del Mibac per la manutenzione della chiesa dell'Annunciata di Airola: "Su disposizione del Ministro dei Beni Culturali, Alberto Bonisoli, è stata stanziata una somma utile a lavori di manutenzione della torre campanaria della Chiesa dell'Annunziata di Airola, la cui facciata viene attribuita all'architetto Luigi Vanvitelli. Il maestoso campanile, alto 35 metri, fu completato nel 1755, imponente e suggestivo si staglia su tre livelli, in stile rococò ed è adornato da un orologio civico e versa attualmente in pessime condizioni. L'allarme lanciato dal consigliere comunale del Movimento 5 stelle di Airola, Bartolomeo Laudando, è stato quindi accolto e così a breve cominceranno i lavori di restylig che saranno eseguiti dalla Soprintendenza Archeologica belle arti e paesaggio di Caserta e Benevento per una cifra complessiva di 150mila euro. Si tratta di un primo segnale di disponibilità del Mibac nei confronti della nostra provincia e delle sue straordinarie bellezze architettoniche al quale di certo ne seguiranno altri."