Contratto collettivo Forestazione 2025-2028: accordo raggiunto Ora, appello al Governatore Fico per onorare il lavoro delle ‘Sentinelle del territorio”

La FAI CISL IrpiniaSannio, con il Segretario Generale Luigi Pagano e il Coordinatore Territoriale Alfonso Iannace, esprime profonda soddisfazione per l’importante sottoscrizione dell’ipotesi di accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) degli addetti idraulico- forestali per il quadriennio 2025-2028.

L’accordo nazionale, raggiunto insieme a FAI, FLAI e UILA, coinvolge quasi 60.000 lavoratori, le vere “sentinelle del territorio”, che con la loro opera quotidiana garantiscono tutela e difesa del patrimonio ambientale e paesaggistico del Paese.

"Questo rinnovo - spiega Alfonso Iannace Coordinatore Territoriale FAI CISL IrpiniaSannio -, che rafforza in modo significativo sia le tutele normative sia il potere d’acquisto dei lavoratori, è il frutto di un grande impegno sindacale a livello nazionale. Dimostra che il settore della forestazione, cruciale per la prevenzione del dissesto idrogeologico e la lotta agli incendi boschivi, è finalmente riconosciuto come fondamentale e strategico” dichiarano i dirigenti della FAI CISL IrpiniaSannio.

La Federazione intende sottolineare la dignità e la professionalità degli operai idraulico-forestali, i quali, nonostante i gravi e inaccettabili ritardi nelle spettanze maturate, continuano ad operare con dedizione nelle aree interne dell’Irpinia e del Sannio.

Le nostre sentinelle del territorio non hanno mai fatto mancare il loro contributo, ma la loro pazienza ha un limite. Non è tollerabile che un settore così vitale, oggi riconosciuto e valorizzato dal CCNL, debba subire sistematicamente l’incertezza economica” aggiunge la FAI CISL. La FAI CISL IrpiniaSannio considera l’importante risultato del CCNL un auspicio e un forte stimolo per la definizione e la sottoscrizione di una Contrattazione Collettiva Regionale efficace, capace di dare piena attuazione agli obiettivi del settore in Campania.



I punti qualificanti del nuovo CCNL



- Aumento salariale di 135 euro a regime, erogato in tre tranches fino al 2028.

- Integrazione al 100% del salario in caso di infortunio.

- Rafforzamento della Sanità Integrativa (Filcoop) e inclusione dei lavoratori a tempo determinato.

- Potenziamento delle tutele per la Salute e Sicurezza sul lavoro.



La firma ufficiale con il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome si terrà giovedì 18 dicembre.

Alla luce di questi successi nazionali e delle persistenti emergenze regionali, la FAI CISL IrpiniaSannio lancia un appello diretto al neo-Governatore della Regione Campania, Roberto Fico. Chiediamo al Governatore Fico di onorare al più presto gli impegni verso i lavoratori. La definizione e la sottoscrizione della contrattazione regionale devono essere poste in cima all’agenda politica, dando pieno senso alla buona contrattazione nazionale e regionale. Ma, soprattutto, chiediamo che si ponga immediatamente fine ai ritardi negli stipendi, garantendo ai lavoratori la certezza del compenso maturato. Solo così si potrà dare dignità e futuro a questo settore primario. L'ombra del ritardo nei pagamenti si allunga minacciosa sui lavoratori forestali.

La preoccupazione è massima. Ad oggi, zero accrediti di fondi dalla Regione Campania agli Enti Delegati. Questa inerzia tecnico/burocratico, significa che migliaia di lavoratori forestali e le loro famiglie affronteranno le imminenti festività natalizie senza stipendio.

Significa un Natale amaro e privo di dignità per chi ogni giorno è la “sentinella del nostro territorio”. La FAI CISL IrpiniaSannio continuerà a vigilare affinché le conquiste nazionali e regionali, si traducano in benefici concreti e puntuali per i lavoratori del Sannio e dell’Irpinia”.