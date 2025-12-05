Contratto collettivo Forestazione 2025-2028: accordo raggiunto

Ora, appello al Governatore Fico per onorare il lavoro delle ‘Sentinelle del territorio”

contratto collettivo forestazione 2025 2028 accordo raggiunto
Benevento.  

La FAI CISL IrpiniaSannio, con il Segretario Generale Luigi Pagano e il Coordinatore Territoriale Alfonso Iannace, esprime profonda soddisfazione per l’importante sottoscrizione dell’ipotesi di accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) degli addetti idraulico- forestali per il quadriennio 2025-2028.
L’accordo nazionale, raggiunto insieme a FAI, FLAI e UILA, coinvolge quasi 60.000 lavoratori, le vere “sentinelle del territorio”, che con la loro opera quotidiana garantiscono tutela e difesa del patrimonio ambientale e paesaggistico del Paese.
"Questo rinnovo - spiega Alfonso Iannace Coordinatore Territoriale FAI CISL IrpiniaSannio -, che rafforza in modo significativo sia le tutele normative sia il potere d’acquisto dei lavoratori, è il frutto di un grande impegno sindacale a livello nazionale. Dimostra che il settore della forestazione, cruciale per la prevenzione del dissesto idrogeologico e la lotta agli incendi boschivi, è finalmente riconosciuto come fondamentale e strategico” dichiarano i dirigenti della FAI CISL IrpiniaSannio.
La Federazione intende sottolineare la dignità e la professionalità degli operai idraulico-forestali, i quali, nonostante i gravi e inaccettabili ritardi nelle spettanze maturate, continuano ad operare con dedizione nelle aree interne dell’Irpinia e del Sannio.

Le nostre sentinelle del territorio non hanno mai fatto mancare il loro contributo, ma la loro pazienza ha un limite. Non è tollerabile che un settore così vitale, oggi riconosciuto e valorizzato dal CCNL, debba subire sistematicamente l’incertezza economica” aggiunge la FAI CISL. La FAI CISL IrpiniaSannio considera l’importante risultato del CCNL un auspicio e un forte stimolo per la definizione e la sottoscrizione di una Contrattazione Collettiva Regionale efficace, capace di dare piena attuazione agli obiettivi del settore in Campania.


I punti qualificanti del nuovo CCNL


- Aumento salariale di 135 euro a regime, erogato in tre tranches fino al 2028.
- Integrazione al 100% del salario in caso di infortunio.
- Rafforzamento della Sanità Integrativa (Filcoop) e inclusione dei lavoratori a tempo determinato.
- Potenziamento delle tutele per la Salute e Sicurezza sul lavoro.
 

La firma ufficiale con il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome si terrà giovedì 18 dicembre.
Alla luce di questi successi nazionali e delle persistenti emergenze regionali, la FAI CISL IrpiniaSannio lancia un appello diretto al neo-Governatore della Regione Campania, Roberto Fico. Chiediamo al Governatore Fico di onorare al più presto gli impegni verso i lavoratori. La definizione e la sottoscrizione della contrattazione regionale devono essere poste in cima all’agenda politica, dando pieno senso alla buona contrattazione nazionale e regionale. Ma, soprattutto, chiediamo che si ponga immediatamente fine ai ritardi negli stipendi, garantendo ai lavoratori la certezza del compenso maturato. Solo così si potrà dare dignità e futuro a questo settore primario. L'ombra del ritardo nei pagamenti si allunga minacciosa sui lavoratori forestali.
La preoccupazione è massima. Ad oggi, zero accrediti di fondi dalla Regione Campania agli Enti Delegati. Questa inerzia tecnico/burocratico, significa che migliaia di lavoratori forestali e le loro famiglie affronteranno le imminenti festività natalizie senza stipendio.
Significa un Natale amaro e privo di dignità per chi ogni giorno è la “sentinella del nostro territorio”. La FAI CISL IrpiniaSannio continuerà a vigilare affinché le conquiste nazionali e regionali, si traducano in benefici concreti e puntuali per i lavoratori del Sannio e dell’Irpinia”.

Ultime Notizie