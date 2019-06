Dalla Scozia a Benevento: "Molto bella, sicuramente torneremo" Il commento dei turisti presenti questa mattina al Teatro Romano

Il sole ad illuminare gli scavi, il caldo ad imporne la visita solo in alcune ore del giorno. Ma l'amore per l'arte non conosce confini e nonostante le temperature proibitive di queste prime domeniche estive anche oggi è stato possibile trovare turisti in giro per Benevento alla scoperta della storia sannita. Al Teatro Romano, che questa mattina ha ospitato la presentazione del libro 'Il cammino dei teatri' ( vedi altro servizio https://www.ottopagine.it/bn/cultura/187792/sanniti-innamoratevi-di-piu-del-teatro-romano.shtml), abbiamo incontrato due turisti provenienti dalla Scozia affascinati dal Sannio e dalle sue bellezze che armati di berretto e occhiali scuri si sono detti pronti a trascorrere la giornata alla scoperta delle bellezze storiche di Benevento: “Veniamo dalla Scozia, Edimburgo e abbiamo intenzione di visitare il più possibile perché a Benevento ci sono tante cose da vedere. Ora siamo qui (al Teatro Romano ndr) che è bellissimo, ma vogliamo andare anche al Museo, vogliamo assolutamente vedere l'Arco di Traiano, il Duomo e tutta la città. Vogliamo visitare Benevento e mangiar bene, proprio come si mangia qui”.

Nessun dubbio, seppur arrivati da poco ore, sul giudizio per l'arte sannita: “Siamo appeni arrivati ma la prima impressione è che si tratta di una bella città”. Un itinerario preciso, dunque, alla scoperta di storia ed enogastronomia locale che già lascia presagire ai turisti scozzesi la voglia di trascorre nuove giornate nel Sannio: “Una città molto bella, sicuramente torneremo”.