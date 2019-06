Affidamento in concessione impianto di calcetto Capodimonte Attivata la procedura per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse

Il Comune di Benevento ha attivato la procedura per l’acquisizione di manifestazioni di interesse finalizzate all'affidamento in concessione dell'impianto sportivo comunale di calcetto "Capodimonte" sito alla via A. Navarra.

La durata della concessione è stabilita in anni 15 (quindici) decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione al fine di consentire al concessionario l’ammortamento della spesa da sostenere per i lavori di ristrutturazione e riqualificazione dell’impianto, quantificata in € 48.776,79 (IVA compresa).

Tale importo sarà considerato quale compensazione del canone annuo, pari a € 3.251,78, per tutta la durata del contratto.

La manifestazione di interesse dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 del 3 luglio 2019 a mezzo raccomandata postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, presso il Protocollo Generale del Comune di Benevento sito in Viale dell’Università - Polo del cittadino - ufficio protocollo.

Ulteriori informazioni in merito all’avviso (scaricabile dall’Albo Pretorio online) possono essere richieste all’Ufficio Sport del Comune di Benevento sito al viale dell’Università (tel. 0824/772519 -0824/772524 – e-mail: sport@comune.benevento.it - P.E.C.: servizio.sport@pec.comunebn.it).