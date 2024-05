Prevendita Benevento-Torres, giornata intensa: ecco il numero delle emissioni Il dato a 24 ore dal fischio d'inizio dei quarti di finale d'andata dei play off

Si è chiusa una intensa giornata di prevendita per la sfida tra Benevento e Torres, in programma domani a partire dalle 20.30. Per l'occasione, il sodalizio giallorosso ha tenuto aperti i botteghini fino alle 21, con la presenza di lunghe file che si sono formate sin dalle 12.30, quando è partita la vendita dei tagliandi. In serata si contavano 4123 emissioni per la tifoseria giallorossa. 160 sostenitori, invece, arriveranno nel Sannio dalla Sardegna per sostenere la squadra di Greco. La prevendita proseguirà nella giornata di domani, fino al fischio d'inizio del match.