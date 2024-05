Benevento, Massaro in tv con la maglia del '99: "Sono un tifoso della Strega" Collegamento amarcord della freccia di Maddaloni nel corso di Ottogol

Collegamento speciale nel corso di Ottogol con l'intervento in diretta di Mario Massaro, ex calciatore giallorosso: "Sono un tifoso del Benevento, sabato ero presente al Vigorito ed ero certo del passaggio del turno dopo quanto visto a Trieste. I play off? Non conosco bene la Torres, ma in questi spareggi non servono motivazioni in particolare. La Strega avrà il supporto dei suoi tifosi che da sempre sono il dodicesimo uomo in campo. Li conosco bene, questa è una piazza che raramente molla". Massaro si è collegato con la maglia della stagione 1998/1999, quella che vide il Benevento approdare in C1 al termine della finale play off giocata contro il Messina: "Il nostro percorso è stato più breve rispetto a quello attuale, facemmo una grande impresa. Indossare questa maglia mi costa fatica perché sto sudando molto (ride ndr), ma lo faccio con grande piacere".