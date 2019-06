Colonnine bike sharing distrutte, l'ira della società L asocietà che gestisce gli apparati: "Speriamo in un dialogo con il Comune di Benevento"

A distanza di quattordici mesi dalla sua inaugurazione, avvenuta il tre aprile 2018, BicinCittà – Azienda che si è occupata della fornitura dei sistemi e dei servizi del bike sharing pubblico di Benevento BeneBike – constata con incredulità le profonde criticità in cui versa il servizio, preda di atti vandalici e riverso in uno stato di abbandono oggettivo, testimoniato da più fonti, anche e soprattutto nei diversi canali social.

BicinCittà, pur avendo sempre manifestato la propria piena disponibilità ad affiancare le Istituzioni locali nella gestione del servizio non ha mai ottenuto un riscontro in merito.

“Con questa nota – spiega l'azienda - ci auguriamo che il dialogo con gli Enti Locali, in particolar modo con il Comune di Benevento possa essere attivato ai fini di riqualificare e tutelare quello che a tutti gli effetti rappresenta un patrimonio per la Città di Benevento, per i suoi abitanti e per i tanti turisti che ogni anno visitano la città”.