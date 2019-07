Il sindaco Mastella saluta Inzaghi e il Benevento Calcio Assente per altri impegni, il primo cittadino ha affidato i saluti al vicesindaco Pasquariello

“Rivolgo un caloroso saluto alla società del Benevento Calcio che, quest’anno, ha scelto il Palazzo di Città per iniziare una stagione che, come tutti ci auguriamo, possa essere foriera di grandi gioie e importanti risultati sportivi. Do, inoltre, il benvenuto a mister Filippo Inzaghi che, sono certo, saprà apprezzare le bellezze della nostra città e il calore dei tifosi giallorossi". Così il sindaco di Benevento, Clemente Mastella ha salutato per voce del vicesindaco Mario Pasquariello, il Benevento Calcio che questo pomeriggio ha ufficialmente presentato il nuovo allenatore Pippo Inzaghi e le nuove maglie.

"Il Benevento Calcio - ha rimarcato il primo cittadino - sotto la sapiente e appassionata guida del presidente Oreste Vigorito ha raggiunto negli ultimi anni traguardi sportivi straordinari e rappresenta oggi un fiore all’occhiello della città, un eccellente modello organizzativo, ma soprattutto uno straordinario veicolo di promozione territoriale. Da parte nostra c’è stato e ci sarà sempre un convinto sostegno alla società, pur nelle ristrettezze economiche derivanti dal dissesto finanziario che abbiamo ereditato. Abbiamo sfruttato l’opportunità offerta dall’Universiade 2019 per contribuire a migliorare le condizioni generali e l’accessibilità allo stadio Ciro Vigorito e continueremo a dare il nostro contributo anche in futuro perché il Benevento Calcio rappresenta un patrimonio importante per l’intera città, non solo per gli sportivi.

L’augurio, quindi, è che al termine della stagione ci si possa ritrovare a Palazzo Paolo V per festeggiare, ancora una volta, la promozione in Serie A. Forza Benevento!”