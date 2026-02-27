Piano Paesaggistico Regionale: Montesarchio presenta osservazioni alla Regione L'amministrazione: l’introduzione di ulteriori vincoli rischia di determinare un blocco sostanziale

Il Comune di Montesarchio si prepara a presentare osservazioni formali alla Regione Campania in merito alla proposta preliminare di adozione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR), avviata con delibera di Giunta n. 746 del 22 ottobre 2025 e pubblicata sul BURC n. 77 del 30 ottobre 2025.

Nel gennaio 2026 è infatti partita la fase di consultazione e presentazione delle osservazioni da parte dei Comuni, a seguito del Decreto Dirigenziale n. 1 del 13 gennaio 2026 (BURC n. 3 del 19 gennaio 2026), che ha aperto una finestra di 120 giorni per gli enti locali. Il piano, che include la ricognizione dei beni paesaggistici ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs. 42/2004, si inserisce nell’attuazione dell’Intesa Istituzionale del 2016 con il Ministero competente..

Dall’analisi degli elaborati pubblicati emergono nuovi e rilevanti vincoli che interessano direttamente il territorio comunale. In particolare:

Per il torrente Tesa, parte del fosso Ariello e il torrente Pontecane è prevista una fascia di interesse paesaggistico di 150 metri su entrambe le sponde;

Per la Strada Statale Appia e per l’attuale Variante Comunale è prevista, su entrambi i lati, una fascia di interesse paesaggistico di 250 metri (di cui 100 metri come “buffer zone” di contesto paesaggistico – zona m – ex art. 142 del D.Lgs. 42/2004 e ulteriori 150 metri quale “contesto di protezione archeologica”);

È inoltre individuata un’area definita come “contesto a predominanza archeologica” di dimensioni notevolmente superiori rispetto all’attuale area VAS del vigente Piano Territoriale Paesistico Ambito Massiccio del Taburno, con un’estensione stimata pari a circa dieci volte quella attuale. L’area interessata si estende dai confini con Bonea e Cervinara, coinvolgendo una parte significativa della frazione Varoni fino alla rotatoria in prossimità della caserma dei Carabinieri e lungo via Costantino Grillo e via Cervinara.

Secondo l’Amministrazione comunale, tali previsioni rischiano di compromettere in maniera significativa l’attuazione del vigente Piano Urbanistico Comunale (PUC), approvato con delibera di Consiglio comunale n. 35 dell’1 dicembre 2022 e pubblicato sul BURC n. 1 del 2 gennaio 2023.



L’assessore all’Urbanistica, Marcella Sorrentino, sottolinea: «Siamo pienamente consapevoli dell’importanza della tutela paesaggistica e della valorizzazione del patrimonio ambientale e archeologico del nostro territorio. Tuttavia, l’introduzione di ulteriori vincoli, così come attualmente delineati nella proposta preliminare del Piano Paesaggistico Regionale, rischia di determinare un blocco sostanziale delle previsioni contenute nel nostro PUC, già coerente con il quadro normativo vigente. Per questo presenteremo osservazioni puntuali e motivate, nell’ottica di garantire un equilibrio tra tutela e sviluppo».

Sulla stessa linea il sindaco Carmelo Sandomenico, che evidenzia la necessità di salvaguardare le prospettive di crescita del territorio:

«Il nostro obiettivo non è entrare in contrapposizione con la Regione, ma contribuire in modo costruttivo al procedimento in corso. Il PUC approvato nel 2022 rappresenta la visione di sviluppo urbanistico, economico e sociale della nostra comunità. Un ulteriore aggravio dei vincoli, rispetto a quelli già previsti dal Piano Territoriale Paesistico dell’Ambito Massiccio del Taburno, renderebbe di fatto impossibile l’attuazione di molte scelte strategiche già programmate. Chiederemo pertanto che le osservazioni del Comune vengano accolte, affinché sia garantita una piena e concreta attuazione degli indirizzi di sviluppo del nostro territorio, nel rispetto della tutela ma anche delle esigenze della comunità».

L’Amministrazione comunale si prepara dunque a formalizzare le proprie osservazioni entro i termini previsti, con l’obiettivo di scongiurare un impatto eccessivamente penalizzante sul tessuto urbanistico ed economico locale e di assicurare una pianificazione che coniughi in maniera equilibrata tutela paesaggistica e sviluppo sostenibile.