Rinnovo consiglio Provinciale Benevento: insediato il seggio elettorale Domani il voto dalle 8 alle 20

Si è insediato il Seggio Elettorale per il voto di rinnovo del Consiglio Provinciale di Benevento del 28 febbraio.

Presso la “Sala Angelo Mario Biscardi” in Largo Carducci, al piano terra della palazzina sede degli Uffici Tecnici ed Amministrativi della

Provincia di fronte alla Chiesa di San Gennaro, sono state portate a termine le operazioni preliminari per consentire il voto ai 934 Elettori

aventi diritto e cioé agli Amministratori, Sindaci e Consiglieri comunali, in carica nei 78 Comuni sanniti.

Si vota dalle ore 8.00 alle 20.00 del 28 febbraio 2026 e subito dopo sarà effettuato lo spoglio