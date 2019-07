Ospedale Sant'Agata, Curiamo la vita: un successo di tutti Ieri l'intesa tra Regione, Ministero della Sanità e Mef

“Il presidente Governatore Vincenzo De Luca nel 2018 ha predisposto il piano sanitario regionale, il quale prevedeva il disastro del S. Alfonso Maria De' Liguori e della sanità sannita. La nostra lotta ha indotto il Governatore a tornare sui suoi passi, rimodulando il piano sanitario con il decreto 41/2019. Ieri l'intesa tra la Regione Campania, il Ministero della Sanità e il MEF hanno ridisegnato la geografia della sanità campana, nel cui interno emerge il risultato di una lotta aspra ma accolta con soddisfazione dalle istituzioni”.

Così il comitato Curiamo la vita che continua a lottare per l'ospedale di Sant'Agata.

“L'ospedale S. Alfonso Maria De' Liguori certamente riaprirà e come promesso dal direttore generale Pizzuti diventerà un polo d'eccellenza, ben servito anche da infrastrutture come assicurato nell'incontro con il Presidente della Provincia di Benevento Antonio Di Maria, che tanto sta facendo per il completamento della Fondo Valle Isclero e della rotonda alle Cinque Vie. Da più parti arrivano congratulazioni e felicitazioni per l'operato del Comitato, ma questo è il successo di tutti perché il nome dice tutto: "Curiamo la vita". Un grazie particolare a sua S.E. Mons. Battaglia, S.E. Prefetto di Benevento Cappetta, alla Questura di Benevento e non ultimo alla locale stazione dei Carabinieri di S. Agata Dei Goti. Certamente vanno riconosciuti i meriti alle istituzioni presenti sul territorio, in quanto ognuna ha cercato di fare la propria parte. Il Comitato rimane in attesa di essere convocato come promesso da Pizzuti e dal Presidente della Provincia di Benevento Di Maria, per avere maggiori informazioni ed edotto sugli sviluppi del piano aziendale dell'azienda S. Pio e sull'andamento dei lavori infrastrutturali”.