Il sindaco di Sant'Agata incontra direttore ospedale San Pio Il primo cittadino: fiduciosa sul futuro del nostro ospedale perché ho trovato un manager positivo

Primo incontro tra il Sindaco di Sant’Agata de’ Goti, Giovannina Piccoli, e il nuovo Direttore Generale della Azienda Ospedaliera “San Pio” di Benevento, Mario Vittorio Ferrante.

L’occasione, data dalla prima visita del Direttore Ferrante al “Sant’Alfonso Maria de’ Liguori”, ha consentito al Sindaco Piccoli e al nuovo DG, presenti anche il Consigliere Provinciale Renato Lombardi e il Presidente del Consiglio Comunale Paolo Della Peruta, di avere un lungo colloquio nel corso del quale è stata affrontata la tematica che, da entrambe le parti, può riassumersi nella necessità che il Sant’Alfonso sia reso al più presto pienamente operativo secondo le disposizioni del piano ospedaliero regionale.

“Dopo aver incontrato Ferrante – ha dichiarato il Sindaco – sono molto fiduciosa sul futuro del nostro ospedale perché ho trovato un manager positivo e propositivo, dalla fama consolidata di uomo del “fare”.

A Ferrante ho chiesto un’attenzione speciale per il “Sant’Alfonso Maria de’ Liguori” e una sempre maggiore integrazione con il Rummo di Benevento, che ritengo indispensabile per consentirci di completare l’offerta di salute di cui tutto il Sannio ha bisogno e per far sì che il nostro ospedale possa essere attrattivo per un’utenza sempre più ampia, puntando sulle capacità dei professionisti che vi lavorano e sulla qualità dei servizi offerti.

Ritengo che a breve vedremo i primi risultati delle azioni del nuovo management del “San Pio” e credo che un ruolo decisivo sarà certamente svolto dal primo collaboratore del direttore generale Ferrante, il Direttore Sanitario Di Santo, per anni primario del reparto di Medicina Generale del Sant’Alfonso.

Ciò non toglie, comunque, che da parte nostra l’attenzione ai “lavori in corso” al “Sant’Alfonso” sarà sempre massima perché, dopo la definitiva approvazione del decreto del Presidente De Luca che ha ridisegnato la struttura organizzativa dell’ospedale, eliminati tutti gli ostacoli che in precedenza ne avevano addirittura messo in discussione la sopravvivenza, attendiamo i fatti e cioè la realizzazione di tutto quanto è previsto nel nuovo Piano Ospedaliero.”.

In conclusione il sindaco Piccoli ha voluto formulare i migliori auguri di buon lavoro al nuovo Direttore Medico di Presidio del “Sant’Alfonso”, il dottore Pasquale Ferro, e ringraziare il dottore Pasquale Di Guida, nominato Direttore di Presidio del “Rummo” di Benevento, per il lavoro svolto a Sant’Agata de’ Goti in quasi dieci anni, dall’apertura del nuovo ospedale ad oggi.