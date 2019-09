Cava Durazzano, Lombardi: no ad un altro danno al territorio Il consigliere provinciale incita ad una mobilitazione

“Il territorio sannita già altre volte è stato in pericolo di depauperamento ambientale per decisioni assunte al di fuori del nostro territorio o ancor peggio a danno delle Comunità stesse”.

Comincia così la nota del Consigliere Provinciale Renato Lombardi sulla questione dell'apertura della cava estrattiva a Durazzano.

“Oggi più che mai – spiega Lombardi - c’è bisogno da parte di noi tutti di fare squadra per difendere e salvaguardare il nostro territorio Sannita da scelte che sicuramente potrebbero portare gravi danni ed in questo caso non solo ambientali. Pertanto, confidando nella vostra piena conoscenza di quanto si vuole realizzare alla località di “Fosse delle Nevi” nel territorio del comune di Durazzano, le chiedo, formalmente, di porre in essere ogni azione di rappresentanza istituzionale, nonché ogni atto amministrativo che possa contrastare la realizzazione, nel contesto del Parco Urbano “Dea Diana” est Tifatino, alla località Fossa delle Nevi, di una cava estrattiva di inerti e rocce. Questo nell’esclusivo interesse della salute dei nostri concittadini e per la tutela dell’ambiente e del paesaggio del territorio Sannita. Questa battaglia, condotta da anni, deve non essere interrotta e costantemente presidiata. Confido nella adozione di atti formali a sostegno delle Comunità interessate e che possano evitare questo scempio. La presente venga inviata per la doverosa ed opportuna conoscenza anche a tutti gli altri soggetti istituzionali in indirizzo al fine di un mobilitazione nelle vari livelli di rappresentanza istituzionali”.