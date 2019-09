Premio Sele d’Oro Mezzogiorno a Futuridea Per il lavoro de "Il Manifesto per la bellezza dei paesaggi rurali"

"Qualche giorno fa ci è stato comunicato, ed ora è di dominio pubblico, di essere stati scelti per il Premio Sele d'Oro Mezzogiorno 2019 - sezione Bona Praxis per il lavoro de "Il Manifesto per la bellezza dei paesaggi rurali". Il Premio Sele d'Oro Mezzogiorno, giunto alla XXXV edizione, si intitola quest’anno "UP - South of Italy: pride and challenges | Sud, l'orgoglio, le sfide".

Così, in una nota, Futuridea. L'iniziativa è promossa dal Comune di Oliveto Citra, in collaborazione con l'Associazione Ente Premio Sele d'Oro Onlused è interamente incentrata sui temi dello sviluppo del Sud, attraverso il riconoscimento delle esperienze e delle persone che contribuiscono alla crescita dei territori meridionali.

Il Manifesto per la bellezza dei paesaggi ruraliè un decalogo di azioni concrete da porre in essere per la tutela e valorizzazione dello straordinario patrimonio ambientale e naturalistico del nostro Paese, ed in particolare del Mezzogiorno.

Esso è contenuto nel Volume La Bellezza del Paesaggio Rurale, edito dalla Regione Campania e curato da Futuridea ed è stato già dichiarato, nei mesi scorsi, Buona Praticaa Strasburgo in occasione della X Conferenza sull’applicazione della Convenzione Europea sul Paesaggionel quadro del rapporto specifico sul paesaggio rurale.

Il Premio Sele d'Oro Mezzogiorno va condiviso con tutti i collaboratori che hanno contribuito al successo del volume. In primis i curatori, Carmine Nardone, Rossella Del Prete e Antonio Leone. Poi Donato Matassino, Mario Pedicini, Antonio Iadicicco, Antonio Di Gennaro, Agostino Di Lorenzo, Imma Florio, Antonio Castellucci, Melania Cermola, Mario Festa, Serafino Piteo, Paolo Magliulo, Paolo Benvenuti, Natalia Leone, Guido Leone, Fulvio Fragnito, Giovanni Cantilena, Filippo Cannata, Rossana Maglione, Massimo Visone, Eleonora Ghezzi, Francesco Nardone.

Un grazie particolare ai sindaci della Città Europea del Vino, in primis Floriano Panza, che hanno deciso di adottare il Manifesto nei propri comuni. Altri se ne aggiungeranno nei prossimi giorni.

Un grazie, infine, al Presidente della Giuria prof. Amedeo Lepore, al Presidente dell'Associazione Ente Premio Sele d'Oro Onlus Vincenzo Cimmino e al sindaco di Oliveto Citra Carmine Pignata.