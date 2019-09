Il forum aderisce all'evento 'Puliamo il mondo' Domenica l'appuntamento a tutela dell'ambiente

Il Forum dei Giovani di San Martino Sannita, in collaborazione con l’associazione Lentace e su iniziativa dell’amministrazione comunale, ha aderito all’evento promosso da Legambiente 'Puliamo il Mondo', l'edizione italiana di Clean up the World, il più grande appuntamento di volontariato ambientale del mondo. L'appuntamento è per domenica, 22 settembre, quando sarà indetta “una giornata di pulizia – spiegano gli organizzatori - aperta alla partecipazione di tutti i cittadini e volta alla tutela e alla salvaguardia dell’ambiente; un’iniziativa che rappresenta un esempio virtuoso da imitare. Il programma prevede il ritrovo alle 8 presso l’ex Municipio di San Martino Sannita per la formazione dei gruppi e l’assegnazione dei percorsi di pulizia. I volontari hanno messo a punto un’organizzazione che permetterà di raggiungere e coinvolgere molti e vari punti delle località interessate, con maggiore interesse per i sentieri delle Surte che da sempre costituiscono un grande patrimonio paesaggistico per il comune di San Martino Sannita. L’iniziativa ha tra le sue finalità la sensibilizzazione dei cittadini, in particolare dei più giovani, sul tema dei rifiuti abbandonati nonché l’interlocuzione con le istituzioni nell’azione di salvaguardia del territorio e nell’attività di vigilanza. La decisa risposta dei cittadini di San Martino Sannita alle problematiche derivanti dall’abbandono dei rifiuti è un segnale di speranza e positività e costituisce un esempio lampante di amore per il proprio territorio”.