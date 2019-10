Dal Sannio alla fiera del libro di Francoforte La casa editrice telesina 2000diciassette alla Buchmesse

Per il secondo anno consecutivo, la casa editrice sannita 2000diciassette, ma operante in tutto il territorio nazionale, parteciperà alla prestigiosa fiera del libro di Francoforte. La kermesse è organizzata dall’Associazione Italiana Editori (Aie), dal Ministero dello Sviluppo Economico e da Ice, agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane. Un esiguo numero di case editrici campane le prescelte, tra cui la 2000diciassette, che annovera opere sannite, nazionali ed internazionali, che saranno fisicamente esposte dal 16 al 20 ottobre prossimi, nel padiglione 4.1, posto L 70 di Libro&Co (Italia).

Tantissimi gli sforzi ed i sacrifici, afferma la direttrice editoriale Maria Pia Selvaggio, di noi tutti dello staff 2000diciassette, per tentare di promuovere la lettura e l'amore per la cultura del libro. Da due anni a questa parte, ci siamo anche dedicati alla scrittura come refrigerio dell'anima, come compagna per depositare le scorie della vita. Abbiamo fatto rete con enti ed associazioni sul territorio, che ci hanno fornito il loro appoggio incondizionato. Siamo una goccia nel mare, ma ogni goccia diventa mare.

Saranno presenti anche le ultime opere della casa editrice, la raccolta di racconti dello scrittore Salvatore Ferri: 19:59...ed altri venti minuti senza filtri", il memoire "Eccomi ..." della scrittrice Rosa Buono. Il palinsesto 2000diciassette è già pieno fino alla primavera 2020.