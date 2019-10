Incendio Stir, Realtà Popolare: "Serve un tavolo di lavoro" La responsabile Giovanna Romano: "Mettere insieme Ministero, Regione, Provincia e Associazioni"

Sull'incendio allo Stir di Casalduni interviene anche Giovanna Romano, responsabile politico di Realtà Popolare, auspicando un tavolo di lavoro: "L' ultimo (solo in ordine di tempo) incendio dello Stir di Casalduni ha purtroppo ri-aperto (anche se in realtà non si era mai chiusa) una questione che ormai non può più dirsi riferita al solo aspetto locale.



Bene l'intervento del ministro dell'Ambiente, altrettanto bene quello dei vari onorevoli ma è il MOMENTO DEI FATTI e non più delle parole! È inaccettabile infatti che chi ha in mano gli strumenti per le possibili soluzioni si limiti a fare solo proposte



La gente è stanca di stare a guardare , l'amministrazione comunale di Casalduni ed il sindaco Iacovella (già presidente Ato) stanno facendo miracoli ma occorre mettere in pratica nuove strategie che possano quantomeno provare ad arginare gli ultimi eventi. Oltre all'intervento dell'Esercito, occorre predisporre infatti in primis un servizio di videosorveglianza che permetterebbe di assicurare alla giustizia gli autori di questi atti.



Ma sarebbe solo un piccolo passo. I problemi non si risolvono mai a valle. Per questo bisognerebbe dare vita ad un nuovo Tavolo di Lavoro che coinvolga Ministero dell'Ambiente, Regione, Provincia e le varie associazioni ma che stavolta sia aperto anche alle associazioni di agricoltori e allo stesso Ministero dell'Agricoltura dal momento che sono coinvolte nella questione anche diverse aziende.



Solo ascoltare le esigenze della gente che vive la realtà quotidiana nei territori vicini allo Stir permetterebbe di mettere nero su bianco le soluzioni più adatte per un territorio che da troppo tempo ormai aspetta risposte.



E Realtà Popolare si fa (e si farà) sempre portavoce delle esigenze degli anelli più deboli della catena: i cittadini"