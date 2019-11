Direzione ospedale: "Il Sant'Alfonso è pienamente operativo" Il chiarimento della direzione generale dell'ospedale San Pio

“L’offerta assistenziale del Presidio Ospedaliero “Sant’Alfonso Maria de’ Liguori” di Sant’Agata de’ Goti è pienamente garantita e le relative strutture/servizi sono pienamente funzionanti H24”.

Così, in una nota, la Direzione Generale dell’azienda Ospedaliera di rilievo nazionale “San Pio” di Benevento.

“È opportuno precisare – prosegue la nota - che per un brevissimo periodo la sola attività di elezione chirurgica ha subito una lieve riduzione, per consentire la manutenzione di due delle tre sale operatorie esistenti, attualmente tutte perfettamente funzionanti. Durante questo periodo è stata comunque confermata l’attività chirurgica d’urgenza. Si coglie l’occasione per rappresentare che presso il Presidio santagatese sono correntemente assicurate H24 le prestazioni di Pronto Soccorso, da 1 dirigente medico per turno, coadiuvato da un’equipe di 2 infermieri/OSS; chirurgia/ortopedia, da almeno 1 dirigente medico e 2 infermieri; radiologia, anch’esse con l’apporto di almeno 1 Dirigente Medico e 2 infermieri; medicina generale, da almeno 1 dirigente medico e 2 infermieri.

Le attività in elezione sono confermate nel turno diurno per la cardiologia, da 1 dirigente medico e 2 Infermieri; per l’Ortopedia, da 1 Dirigente Medico e 2 Infermieri; per la Riabilitazione, da 1 Dirigente Medico e 2 Infermieri. Il Servizio di Anestesia e Rianimazione è, invece, avvalorato H24 dalla presenza di 2 Dirigenti Anestesisti Rianimatori e 2 Infermieri. È in atto un ulteriore sforzo per implementare di duecento unità la dotazione organica per il predetto nosocomio saticulano non appena sarà approvato il Piano del Fabbisogno di Personale. Si fa, comunque, invito all’utenza a voler segnalare ogni eventuale criticità alla medesima Direzione Generale, perché possa adottare ogni opportuno e tempestivo provvedimento”.