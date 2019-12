Provincia, inalterata per il 2020 la misura tributi Confermata aliquota del 5% del tributo per la Tassa per lo smaltimento rifiuti

"Resta inalterata per il 2020, rispetto all’anno in corso, la misura della tassazione per tutti i tributi spettanti, per legge, alla Provincia di Benevento". E' quanto disposto dal Presidente Antonio Di Maria che ha accolto la proposta del Servizio tributi dell’Ente. "Con tre provvedimenti deliberativi - viene precisato dall'Ente - il presidente Di Maria ha confermato per l’anno 2020 l’aliquota del 5 per cento del tributo per la Tassa per lo smaltimento rifiuti solidi urbani; quella del 20 per cento per l’Imposta Provinciale di Trascrizione relativa alla compravendi di veicoli; ed, infine, quella del 16 per cento dell’Imposta sulla Responsabilità Civile Auto".