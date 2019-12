Terremoto: Unisannio resta chiusa Lo ha comunicato il Rettore: "Necessarie verifiche"

Dopo le scuole, chiuse a scopo precauzionale dal primo cittadino Clemente Mastella a Benevento, anche le aule e le sedi dell'Università degli Studi del Sannio resteranno chiuse. Lo ha comunicato il rettore dell'ateneo, Canfora: "Il Rettore comunica che a seguito degli eventi sismici della giornata odierna, lunedì 16 dicembre 2019, sono sospese in via precauzionale tutte le attività didattiche e amministrative dell'Università del Sannio".

A seguito delle scosse saranno inoltre avviate le verifiche sugli edifici dell'ateneo, per controllare se sono emerse eventuali criticità"Avviate le necessarie verifiche tecniche sugli edifici dell'ateneo, seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore".